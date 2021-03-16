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В Москве мужчина забил молотком прохожего из-за привидевшейся «ведьмы»

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Москве задержали мужчину, убившего прохожего на западе столицы, против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по городу.

По предварительным данным, преступление совершил уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения. В ночь на 16 марта подозреваемый вблизи жилого дома на улице Довженко напал на прохожего и нанес ему удары в область головы ногами и молотком. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). В ближайшее время подозреваемого доставят в СК для проведения необходимых следственных действий. Также для проверки психического здоровья мужчины назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили в СК.

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Фото:Никита Попов / РБК

РЕН ТВ передает, что на записи с камер наблюдения видно, как к подъезду жилого дома подъехал каршеринг, из машины вышел мужчина и напал на прохожего. Потерпевший упал, после чего злоумышленник нанес ему по меньшей мере десять ударов молотком и скрылся.

По данным канала, преступник принял потерпевшего за «ведьму». Об этом также сообщил источник «РИА Новости». «Подозреваемый во время допроса объяснил следователю, что вместо прохожего ему привиделась ведьма, в связи с этим он принял решение ее убить», — сказал он.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщает, что мужчина не был знаком со своей жертвой. По предварительным данным, он находится в неадекватном состоянии.

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Ранее в квартире в городе Ликино-Дулево в Московской области обнаружили тела женщины и троих детей с ножевыми ранениями. Следователи сообщали, что женщине было 45 лет, двоим детям по два года, еще одному — восемь лет. Позже следствие задержало подозреваемого в их убийстве, им оказался 32-летний родственник погибших. При этом допросить предполагаемого убийцу не удалось из-за его неадекватного поведения. Мужчину направили на медицинское освидетельствование.

Москва убийство Задержание преступника Следственный комитет
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