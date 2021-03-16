В Москве мужчина забил молотком прохожего из-за привидевшейся «ведьмы»

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В Москве задержали мужчину, убившего прохожего на западе столицы, против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по городу.

По предварительным данным, преступление совершил уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения. В ночь на 16 марта подозреваемый вблизи жилого дома на улице Довженко напал на прохожего и нанес ему удары в область головы ногами и молотком. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). В ближайшее время подозреваемого доставят в СК для проведения необходимых следственных действий. Также для проверки психического здоровья мужчины назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили в СК.

РЕН ТВ передает, что на записи с камер наблюдения видно, как к подъезду жилого дома подъехал каршеринг, из машины вышел мужчина и напал на прохожего. Потерпевший упал, после чего злоумышленник нанес ему по меньшей мере десять ударов молотком и скрылся.