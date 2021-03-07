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В квартире в Подмосковье обнаружили тела женщины и троих детей

В квартире в городе Ликино-Дулево в Московской области обнаружены тела женщины и троих детей с ножевыми ранениями. Об этом говорится в сообщении на сайте подмосковного управления Следственного комитета.

По данным следствия, женщине 45 лет, двоим детям по два года, еще одному — восемь лет. На место происшествия выехала группа следователей регионального СК.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства четырех человек, трое из которых — дети. Устанавливаются обстоятельства убийства», — говорится в сообщении.

В ноябре в Московской области было совершено двойное убийство — в городе Солнечногорске нашли тела двух женщин. Также был ранен ребенок, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по п. «а» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц из корыстных побуждений).

Московская область убийство Следственный комитет
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