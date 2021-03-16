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«Химическая атака» у здания редакции «Новой газеты». Видео

Видео: moscowmap/Telegram
Видео: moscowmap/Telegram
Video

«Новая газета» опубликовала в Twitter видеозапись с «химической атакой» в здании редакции. На ней видно, как человек с термочемоданом «Яндекса» за плечами идет с велосипедом, у которого из шины колеса выходит газ. После этого он уходит с велосипедом из поля зрения камеры. Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что по результатам мониторинга по адресу, где находится редакция, курьеров в это время не было.

«Новая газета» связала человека в форме курьера с «химатакой» у редакции
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Ранее, 15 марта, «Новая газета» заявляла о том, что здание редакции издания подверглось «химической атаке». Там указали, что в помещениях был «стойкий резкий химический запах», которые чувствовали в том числе сотрудники других расположенных в здании организаций. К месту происшествия подъехали сотрудники МЧС, МВД и ФСБ.

«Новая газета» также указала на своем сайте, что на одном этаже с редакцией находится детская студия. В своем сообщении издательство предложило правительству Москвы провести совместное расследование.

химическая атака нападение видео «Новая газета»
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