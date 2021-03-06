В Хабаровском крае произошла утечка топлива после схода с рельсов цистерн

В Хабаровском крае произошла утечка нефтепродуктов после схода с рельсов грузового поезда, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Авария произошла на перегоне Форель — Дальневосточный, там сошли с рельсов 17 вагонов. «В результате схода в 4-х цистернах грузового поезда обнаружена капельная течь нефтепродуктов», — говорится в сообщении. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным Дальневосточной железной дороги, последствия устраняют 213 железнодорожников. На место направлены восстановительные поезда со станций Литовко и Хабаровск-2. Экологическая ситуация находится под контролем, угрозы распространения топлива нет.

Из-за аварии поезд № 667, следовавший из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, вернулся обратно, поезд № 352 Владивосток — Советская Гавань прибыл в Хабаровск.