В Амурской области восстановили движение поездов после аварии

В Амурской области восстановлено движение поездов по одному пути перегона Большая Омутная — Сгибеево после схода вагонов с рельсов, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

27 февраля в 18:09 мск на перегоне Большая Омутная — Сгибеево Могочинского региона сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда. В результате был нарушен габарит соседнего пути. Движение временно остановили.

Главное управление МЧС по региону сообщало, что произошел сход с рельсов 10 полувагонов. В результате никто не пострадал, угрозы экологической безопасности не было. На место аварии были направлены три восстановительных поезда.

Из-за происшествия были задержаны два пассажирских поезда сообщением Владивосток — Москва и Москва — Владивосток. Кроме того, отменили пригородные поезда сообщением Ерофей Павлович — Сковородино и Сковородино — Ерофей Павлович.