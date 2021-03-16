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Директору школы в Перми сделают выговор из-за повара без перчаток

Директору школы в Перми, в которой, по сообщениям СМИ, повар в столовой готовит голыми руками, сделают выговор, сообщили в пресс-службе мэрии, передает «РИА Новости».

В группе «Закамск New» в социальной сети «ВКонтакте» 12 марта появилось видео, на котором работница столовой выкладывает салат без перчаток. Местный департамент образования и управление Роспотребнадзора по региону провели проверку, в ходе которой установили, что инцидент произошел в школе № 135.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

По словам самого повара, ее засняли в тот момент, когда она выбрасывала остатки моркови.

«В ходе проверки поставщику питания были сделаны замечания в части ведения документации по уборке столовой, других нарушений не выявлено. Пища соответствует нормам СанПиН», — сказали в администрации города. Директор получит выговор «за слабый контроль по организации работы столовой», уточнили власти.

Ранее в двух районах Красноярска отравились более сотни школьников. Причиной отравления стали овощные салаты в столовых. У отравившихся выявили инфекционное заболевание — «псевдотуберкулез». Роспотребнадзор закрыл три предприятия, снабжавших школы овощами. СК возбудил несколько уголовных дел. Директора предприятия ООО «Респект», в котором были нарушены правила хранения продукции на складах, Елену Безруких объявили в розыск.

Пермь школа повар выговор директор
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