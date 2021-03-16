Директору школы в Перми сделают выговор из-за повара без перчаток

Директору школы в Перми, в которой, по сообщениям СМИ, повар в столовой готовит голыми руками, сделают выговор, сообщили в пресс-службе мэрии, передает «РИА Новости».

В группе «Закамск New» в социальной сети «ВКонтакте» 12 марта появилось видео, на котором работница столовой выкладывает салат без перчаток. Местный департамент образования и управление Роспотребнадзора по региону провели проверку, в ходе которой установили, что инцидент произошел в школе № 135.

По словам самого повара, ее засняли в тот момент, когда она выбрасывала остатки моркови.

«В ходе проверки поставщику питания были сделаны замечания в части ведения документации по уборке столовой, других нарушений не выявлено. Пища соответствует нормам СанПиН», — сказали в администрации города. Директор получит выговор «за слабый контроль по организации работы столовой», уточнили власти.