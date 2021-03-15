Мишустин предложил привлекать к контролю за питанием в школах родителей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За качеством питания в столовых российских школ надо следить не только властям, но и родителям учащихся, поскольку они заинтересованы в вопросе, а их мнение независимо. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.

«В барнаульской школе, где мы были, родители принимают участие в контроле за организацией питания. Я сам это видел. Это очень хороший опыт. Надо и в других школах активнее привлекать родителей к этой работе», — отметил премьер.

По его словам, родители «лучше всех понимают, что нужно их детям и что будет им на пользу». Глава правительства предположил, что их контроль будет самым объективным и независимым.