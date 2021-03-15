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Мишустин предложил привлекать к контролю за питанием в школах родителей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За качеством питания в столовых российских школ надо следить не только властям, но и родителям учащихся, поскольку они заинтересованы в вопросе, а их мнение независимо. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.

«В барнаульской школе, где мы были, родители принимают участие в контроле за организацией питания. Я сам это видел. Это очень хороший опыт. Надо и в других школах активнее привлекать родителей к этой работе», — отметил премьер.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

По его словам, родители «лучше всех понимают, что нужно их детям и что будет им на пользу». Глава правительства предположил, что их контроль будет самым объективным и независимым.

В начале марта стало известно об отравлении учеников более 20 школ Красноярска. Пострадали более 100 детей, им поставили диагноз «псевдотуберкулез», который является одним из проявлений иерсиниозной инфекции. Следствие назвало источником отравления цех ООО «Респект», который занимался переработкой и упаковкой овощей для столовых, и склады кооператива «Аленушка».

Из-за отравления мэр Красноярска уволил двух чиновников, которые курировали вопросы школьного питания, а Роспотребнадзор закрыл три предприятия, которые поставляли овощи. СК завел дела по статьям о халатности, нарушении санитарно-эпидемиологических правил и об оказании услуг, не отвечаю требованиям безопасности.

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