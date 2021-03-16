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ВТБ подсчитал траты клиентов в кафе и ресторанах в Масленицу

Клиенты ВТБ в Масленицу потратили в кафе и ресторанах, включая заведения русской кухни, блинные и вареничные, 2,8 млрд руб., что на 11% больше, чем в прошлом году, следует из данных карточного бизнеса банка, поступивших в РБК. В то же время средний чек составил около 500 руб., не превысив показатель прошлого года.

По данным эмиссии ВТБ, москвичи и гости столицы во время Масленицы оставили в заведениях общепита 865 млн руб., траты в этом году превысили прошлогодние на 12%. Средний чек на традиционные масленичные блюда в Москве составил 730 руб.

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Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Жители Санкт-Петербурга и туристы за масленичную неделю истратили в кафе и ресторанах 277 млн руб. — на 7% больше, чем годом ранее. Масленичные угощения в традиционных заведениях в среднем обошлись в 550 руб.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева отметила, что спрос на традиционные на Масленицу блюда в заведениях общепита в этом году вырос по сравнению с прошлым годом, причем как в ресторанах, адаптировавших свое меню под Масленицу, так и в заведениях с традиционной русской кухней.

«В ресторанах русской кухни, блинных и вареничных клиенты банка за неделю оставили 68 млн рублей. При этом средний чек остался в целом по России на уровне 500 рублей, не превысив прошлогодние показатели», — сказала Андреева. Она добавила, что масленица стала «еще и драйвером роста внутреннего туризма».

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