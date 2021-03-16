ВТБ подсчитал траты клиентов в кафе и ресторанах в Масленицу

Клиенты ВТБ в Масленицу потратили в кафе и ресторанах, включая заведения русской кухни, блинные и вареничные, 2,8 млрд руб., что на 11% больше, чем в прошлом году, следует из данных карточного бизнеса банка, поступивших в РБК. В то же время средний чек составил около 500 руб., не превысив показатель прошлого года.

По данным эмиссии ВТБ, москвичи и гости столицы во время Масленицы оставили в заведениях общепита 865 млн руб., траты в этом году превысили прошлогодние на 12%. Средний чек на традиционные масленичные блюда в Москве составил 730 руб.

Жители Санкт-Петербурга и туристы за масленичную неделю истратили в кафе и ресторанах 277 млн руб. — на 7% больше, чем годом ранее. Масленичные угощения в традиционных заведениях в среднем обошлись в 550 руб.