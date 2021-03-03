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ЦБ подсчитал стоимость приготовления блинов в Москве перед Масленицей

Приготовление стопки блинов для московской семьи из четырех человек будет стоить 125 руб. За год ее стоимость выросла на 3,1%, подсчитал ЦБ. В Подмосковье стопка блинов на семью получится на 7 руб. дешевле
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Центробанк подготовил для жителей Москвы и Подмосковья традиционный «индекс блинов» к Масленице, которая в этом году выпала на неделю с 8 по 14 марта. Эксперты Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу (ЦФО) рассчитали стоимость приготовления стопки блинов по ГОСТу с самыми популярными начинками и ее изменение по сравнению с прошлым годом.

Приготовление стопки блинов для столичной семьи из четырех человек будет стоить 125 руб., а для подмосковной — 118 руб. За год стоимость приготовления стопки блинов выросла на 3,1% для москвичей и на 3,5% для жителей Московской области.

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В основном, как выяснили эксперты, на стоимости блинов сказался рост цен на сахар из-за засухи и низкого урожая в прошлом году. «Но мы знаем, что цены на сахар взяты под государственный контроль. Серьезно подорожала мука — здесь сыграл [роль] рост мировых цен на зерно, подняли цены и поставщики на внутреннем рынке. А вот стоимость молока практически не изменилась — сказалась конкуренция на прилавках магазинов», — говорится в сообщении.

Говоря о блинах с начинкой, экономисты отметили, что одни из самых популярных — блины со сгущенкой. Стопка таких блинов обойдется жителям Москвы в 232 руб., а области — в 225 руб.

Также в лидерах находятся блины с мясом. На них прирост цен в Москве составил 3,3%, в Подмосковье — 4,8%. Стопка таких блинов встанет москвичам в 289 руб., жителям области — в 273 руб. На рост стоимости, как утверждают эксперты, повлияли цены на мясо, которые поднялись из-за подорожания импортных компонентов кормов.

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В числе самых любимых добавок к блинам, кроме прочего, находятся варенье и творог. Блины с вареньем обойдутся столичной семье в 219 руб., подмосковной — в 189 руб. На приготовление блинов с творогом москвичи потратят 296 руб. (+2,2%), в области такое блюдо будет стоить 266 руб. (+3,3%).

В ЦБ отметили, что в январе годовая инфляция в Москве составила 4,3%, а в Московской области — 5,0%. «Так что блины дорожают даже чуть медленнее, чем общая корзина потребительских товаров и услуг, по которой Росстат рассчитывает инфляцию», — заметили экономисты.

Автор
Михаил Юшков
блины Масленица Центробанк
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