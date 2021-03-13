Общество , 13 мар, 21:31
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Как россияне отпраздновали Масленицу. Фоторепортаж
В 2021 году жители России праздновали Масленицу с 8 по 14 марта. Гулянья прошли с ограничениями из-за коронавирусной инфекции. Так, в Нижегородской области посетителям ярмарок запретили дегустировать продовольственные товары
Празднование Масленицы в Суздале
Народные гулянья на Масленицу в Москве
Иностранная студентка во время празднования Масленицы в Тамбове
Иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета вышли праздновать Масленицу в Тамбове
Так Масленицу праздновали во Владимирской области
Аниматоры в костюмах на Крутицком Патриаршем подворье, где проходит празднование Стрелецкой Масленицы. Празднование Масленицы в формате исторической реконструкции проводит Музей ратной истории Москвы
В Измайловском кремле в Москве мужчина залезает на масленичный столб. Это старинная традиция, связанная с праздником
Сжигание чучела в Суздале