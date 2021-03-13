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Курс доллара на 13 марта USD ЦБ: 73,51 (+0,01)

Курс евро на 13 марта EUR ЦБ: 87,8 (+0,04)

Вуз в Англии решил отказаться от «отца» и «матери»

Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» для всех возрастов

СМИ сообщили об избиении игрока «Локомотива» после матча Юношеской лиги

Терапевт, врач спортивной медицины и психиатр: как следить за здоровьем

ЦСКА сообщил о состоянии травмированного Марио Фернандеса

Как россияне отпраздновали Масленицу. Фоторепортаж

Умерла народная артистка России Нажиба Ихсанова

Умер зампред экономического комитета Совета Федерации

«Спартак» победил «Динамо» и вышел на второе место в чемпионате России

Задержанным в Москве оппозиционерам вменили нежелательную деятельность

В Норвегии трех медработников госпитализировали после прививки от COVID

Российские биатлонистки не попали в топ-35 на этапе Кубка мира

Власти решили оставить световые тоннели на улицах Москвы

В Федерации бокса предложили варианты замены гимна после запрета «Катюши»