Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 73,51 (+0,01) Инвестиции, 12 мар, 13:15
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 87,8 (+0,04) Инвестиции, 12 мар, 13:15
Вуз в Англии решил отказаться от «отца» и «матери» Общество, 22:16 Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» для всех возрастов Общество, 22:12 СМИ сообщили об избиении игрока «Локомотива» после матча Юношеской лиги Спорт, 22:07 Терапевт, врач спортивной медицины и психиатр: как следить за здоровьем РБК и Инвитро, 22:06 ЦСКА сообщил о состоянии травмированного Марио Фернандеса Спорт, 21:36 Как россияне отпраздновали Масленицу. Фоторепортаж Общество, 21:31  Умерла народная артистка России Нажиба Ихсанова Общество, 21:30 Умер зампред экономического комитета Совета Федерации Политика, 21:06 «Спартак» победил «Динамо» и вышел на второе место в чемпионате России Спорт, 21:04 Задержанным в Москве оппозиционерам вменили нежелательную деятельность Город, 21:03 В Норвегии трех медработников госпитализировали после прививки от COVID Общество, 20:43 Российские биатлонистки не попали в топ-35 на этапе Кубка мира Спорт, 20:35 Власти решили оставить световые тоннели на улицах Москвы Город, 20:20 В Федерации бокса предложили варианты замены гимна после запрета «Катюши» Спорт, 20:17
Общество ,  
0 

Как россияне отпраздновали Масленицу. Фоторепортаж

В 2021 году жители России праздновали Масленицу с 8 по 14 марта. Гулянья прошли с ограничениями из-за коронавирусной инфекции. Так, в Нижегородской области посетителям ярмарок запретили дегустировать продовольственные товары
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Празднование Масленицы в Суздале
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото:Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Народные гулянья на Масленицу в Москве
Фото:Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото:Алексей Сухоруков / РИА НовостиАлексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА НовостиАлексей Сухоруков / РИА Новости
Иностранная студентка во время празднования Масленицы в Тамбове
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Иностранные студенты Тамбовского государственного технического университета вышли праздновать Масленицу в Тамбове
Фото:Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Так Масленицу праздновали во Владимирской области
Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Аниматоры в костюмах на Крутицком Патриаршем подворье, где проходит празднование Стрелецкой Масленицы. Празднование Масленицы в формате исторической реконструкции проводит Музей ратной истории Москвы
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Измайловском кремле в Москве мужчина залезает на масленичный столб. Это старинная традиция, связанная с праздником

Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Сжигание чучела в Суздале
мультимедиа Масленица
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter