На севере Москвы на двухлетнюю девочку напала немецкая овчарка

Собака напала на двухлетнюю девочку на севере Москвы, прокуратура начала проверку, сообщается на сайте столичного ведомства.

Инцидент произошел вечером 15 марта на Новгородской улице. По данным прокуратуры, ребенок вместе с матерью находился на лестничной клетке жилого дома, когда его укусила собака породы немецкая овчарка. Хозяин не смог ее удержать, животное было без намордника. Девочку госпитализировали.

Обстоятельства и причины нападения устанавливаются. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об ответственном обращении с животными и ветеринарных правил.

14 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как под окнами одного из домов на улице Барклая на западе столицы обнаружили тело 14-летней девочки с травмами, характерными для падения с высоты, и укусами собаки.