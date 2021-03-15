В Минсельхозе исключили скачкообразный рост цен на сахар

Министерство сельского хозяйства России не ожидает скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году, говорится в сообщении ведомства.

«Начиная с декабря 2020 года, после подписания соглашения между Минсельхозом, Минпромторгом, крупнейшими производителями и торговыми сетями, средние отпускные цены на сахар составляют порядка 36 руб. за 1 кг для поставки в розницу», — пояснили там.

Так, по данным на 10 марта, снижение с начала этого года составило 1,5%, до 35,9 руб. за 1 кг, уточнили в министерстве.

В Минсельхозе отметили, что сохранить стабильные цены на сахар в 2021 году позволит увеличение посевных площадей сахарной свеклы на 10-15%, до 1,06 млн га. Ведомство прогнозирует, что в этом году удастся собрать не менее 40 млн т свеклы, что позволит получить около 6 млн т сахара. «Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», — добавили там.