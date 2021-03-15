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В Минсельхозе исключили скачкообразный рост цен на сахар

Министерство сельского хозяйства России не ожидает скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году, говорится в сообщении ведомства.

«Начиная с декабря 2020 года, после подписания соглашения между Минсельхозом, Минпромторгом, крупнейшими производителями и торговыми сетями, средние отпускные цены на сахар составляют порядка 36 руб. за 1 кг для поставки в розницу», — пояснили там.

Так, по данным на 10 марта, снижение с начала этого года составило 1,5%, до 35,9 руб. за 1 кг, уточнили в министерстве.

Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о росте оптовых цен на 78%
Бизнес
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В Минсельхозе отметили, что сохранить стабильные цены на сахар в 2021 году позволит увеличение посевных площадей сахарной свеклы на 10-15%, до 1,06 млн га. Ведомство прогнозирует, что в этом году удастся собрать не менее 40 млн т свеклы, что позволит получить около 6 млн т сахара. «Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», — добавили там.

Ранее один из крупнейших поставщиков сахара — «Русагро» — в своей отчетности указал, что в четвертом квартале 2020-го оптовая цена на сахар у него выросла на 78% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — с 21,9 до 39,2 руб.

В середине декабря Минсельхоз, Минпромторг, производители и торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что цены на сахар должны составить 36 руб. за 1 кг, а на подсолнечное масло — 95 руб. Такие цены сохранятся до конца первого квартала этого года.

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Президент России Владимир Путин перед этим раскритиковал правительство из-за роста цен на базовые продукты. Глава государства попросил не увязывать повышение цен с пандемией коронавируса и поручил принять меры для их стабилизации.

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