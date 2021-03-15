Врачи объяснили влияние COVID-19 на мозг у пожилых людей

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Коронавирусная инфекция негативно влияет на работу головного мозга, особенно это опасно для пожилых пациентов, рассказали РБК врачи-геронтологи.

По словам гериатра, заведующего учебной частью кафедры поликлинической терапии Московского государственного МГМСУ Юрия Конева, вирусные и бактериальные инфекции вызывают интоксикацию организма. Это приводит к гибели полезных бактерий в кишечнике, а затем к увеличению количества эндотоксинов, которые ухудшают работу нервной системы.

«Эндотоксины как раз способствуют процессам нейродегенерации, из-за которых происходит снижение когнитивных функций. Ускорение старения нервной системы при хронических интоксикациях описано уже давно», — объяснил геронтолог.

Кроме того, в результате COVID-19 в организме уменьшается количество клеток, продуцирующих нейромедиаторы, в частности ацетилхолин, добавил кандидат биологических наук, геронтолог, сотрудник Института биохимической физики РАН Валерий Мамаев. Это тоже может привести к сбою в работе головного мозга.