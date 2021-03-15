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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи объяснили влияние COVID-19 на мозг у пожилых людей

Фото: Daniel Schäfer / dpa / Global Look Press
Фото: Daniel Schäfer / dpa / Global Look Press

Коронавирусная инфекция негативно влияет на работу головного мозга, особенно это опасно для пожилых пациентов, рассказали РБК врачи-геронтологи.

По словам гериатра, заведующего учебной частью кафедры поликлинической терапии Московского государственного МГМСУ Юрия Конева, вирусные и бактериальные инфекции вызывают интоксикацию организма. Это приводит к гибели полезных бактерий в кишечнике, а затем к увеличению количества эндотоксинов, которые ухудшают работу нервной системы.

«Эндотоксины как раз способствуют процессам нейродегенерации, из-за которых происходит снижение когнитивных функций. Ускорение старения нервной системы при хронических интоксикациях описано уже давно», — объяснил геронтолог.

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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Кроме того, в результате COVID-19 в организме уменьшается количество клеток, продуцирующих нейромедиаторы, в частности ацетилхолин, добавил кандидат биологических наук, геронтолог, сотрудник Института биохимической физики РАН Валерий Мамаев. Это тоже может привести к сбою в работе головного мозга.

«Еще одна проблема — при коронавирусной инфекции происходит повреждение эндотелия (слоя клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов). Организм воспринимает это как повреждение сосудов, начинает это место «штопать», это может привести к инфарктам и ухудшению мозгового кровообращения, что тоже может быть причиной когнитивных нарушений. У людей пожилого возраста все эти проблемы проявляются в большей степени, чем у молодых», — отметил врач.

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По словам Мамаева, для профилактики подобных проблем со здоровьем пожилым пациентам нужно принимать витамин С. Желательно также около месяца после болезни провести в реабилитационном центре. А при любых признаках когнитивных нарушений у возрастных больных эксперт посоветовал их родственникам обращаться к врачу-гериатру.

Ранее директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И.Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что коронавирус, возможно, запускает в организме процесс старения. По ее словам, у пожилых пациентов помимо основных симптомов — высокой температуры, кашля и одышки возможен еще и делирий. Его нужно включить в список симптомов, которые оценивают при госпитализации пациента и амбулаторном осмотре, полагает врач.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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