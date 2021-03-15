Глава комитета Госдумы по обороне назвал долю призывников в ВС России

Фото: Минобороны РФ

На сегодняшний день примерно две трети личного состава Вооруженных сил России служат по контракту. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает ТАСС.

«Сегодня у нас по призыву осталось примерно 30% военнослужащих, остальные все контрактники», — сказал Шаманов на заседании круглого стола в Госдуме.

В марте 2020 года глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что численность призывников снизилась до 225 тыс., а контрактников — превысила 405 тыс.

По итогам осеннего призыва, который закончился в конце декабря, в Вооруженные силы призвали 128 тыс. человек. В Минобороны уточняли, что в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 призыв граждан на военную службу проходил в условиях беседы по телефону или видеосвязи, без непосредственного вызова в военкоматы.