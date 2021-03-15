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Бизнес ,  
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АвтоВАЗ второй раз за год повысил цены на машины

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

АвтоВАЗ второй раз за год повысил цены на автомобили на сумму от 8 тыс. до 20 тыс. руб., следует из расчетов «Лада.Онлайн».

Полноприводные модели Lada Niva выросли на 8–14 тыс. руб. по сравнению с январем. Стоимость трехдверных моделей составила от 607 900 до 692 900 руб. Цена сборок с пятью дверями — от 658 900 до 743 900 руб.

При этом Niva Travel подорожала на 15 тыс. руб. Самый дешевый автомобиль этого ряда стоит 753 тыс. руб., а самый дорогой — 896 тыс. руб.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Стоимость Lada Granta выросла на сумму от 11 тыс. до 16 тыс. руб. Самая дешевая модель — лифтбек — стоит теперь 532,9 тыс. руб. Самая дорогая — универсал — 730,8 тыс. руб.

Машины Lada Largus подорожали на 14 тыс. руб. Самая бюджетная модель обойдется в 682,9 тыс. руб., самая дорогая — в 995 900 руб.

Цена Lada Vesta поднялась на 20 тыс. руб. Самый дешевый седан стоит 723 900 руб. Самая дорогая модель— Lada Vesta Sport, ее цена составила 1 165 900 руб.

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Источник, близкий к АвтоВАЗу, сказал РБК, что все основные его конкуренты недавно повысили цены, АвтоВАЗ делает это последним и на очень небольшой процент. Представитель АвтоВАЗа отказался от комментариев.

В прошлый раз АвтоВАЗ повысил цены на машины ровно два месяца назад — 15 января. Тогда стоимость автомобилей выросла на 10–39 тыс. руб. В прошлом году компания поднимала цены на машины шесть раз.

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