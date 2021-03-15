АвтоВАЗ второй раз за год повысил цены на машины

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

АвтоВАЗ второй раз за год повысил цены на автомобили на сумму от 8 тыс. до 20 тыс. руб., следует из расчетов «Лада.Онлайн».

Полноприводные модели Lada Niva выросли на 8–14 тыс. руб. по сравнению с январем. Стоимость трехдверных моделей составила от 607 900 до 692 900 руб. Цена сборок с пятью дверями — от 658 900 до 743 900 руб.

При этом Niva Travel подорожала на 15 тыс. руб. Самый дешевый автомобиль этого ряда стоит 753 тыс. руб., а самый дорогой — 896 тыс. руб.

Стоимость Lada Granta выросла на сумму от 11 тыс. до 16 тыс. руб. Самая дешевая модель — лифтбек — стоит теперь 532,9 тыс. руб. Самая дорогая — универсал — 730,8 тыс. руб.