Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с «Крым 24»

Ранее телеканал отмечал, что его частично заблокировали в Instagram, который принадлежит Facebook, в канун празднования присоединения Крыма к России. Соцсеть обещала отменить блокировку 19 марта. Instagram пояснил, что владельцы аккаунта дали к нему «доступ сервисам, предлагающим увеличение числа подписчиков и отметок «нравится», сам телеканал это отрицает.

Крым и город Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России.