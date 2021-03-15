Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с «Крым 24»
Роскомнадзор направил администрации социальной сети Facebook требование снять все ограничения с аккаунта российского телеканала «Крым 24» в Instagram. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Ранее администрация Instagram (принадлежит Facebook) ограничила возможность публикации текстовых постов на данном аккаунте», — уточняется в сообщении.
Роскомнадзор заявил, что подобные действия можно считать цензурой, поскольку они нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
РБК направил запрос в Facebook.