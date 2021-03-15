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Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с «Крым 24»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Роскомнадзор направил администрации социальной сети Facebook требование снять все ограничения с аккаунта российского телеканала «Крым 24» в Instagram. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Ранее администрация Instagram (принадлежит Facebook) ограничила возможность публикации текстовых постов на данном аккаунте», — уточняется в сообщении.

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Роскомнадзор заявил, что подобные действия можно считать цензурой, поскольку они нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

РБК направил запрос в Facebook.

Ранее телеканал отмечал, что его частично заблокировали в Instagram, который принадлежит Facebook, в канун празднования присоединения Крыма к России. Соцсеть обещала отменить блокировку 19 марта. Instagram пояснил, что владельцы аккаунта дали к нему «доступ сервисам, предлагающим увеличение числа подписчиков и отметок «нравится», сам телеканал это отрицает.

Крым и город Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России.

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