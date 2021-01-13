В Новосибирской области пятеро детей попали в реанимацию после пожара

Женщина и пятеро детей попали в реанимацию после пожара в частном жилом доме в селе Михайловка Карасукского района Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Карасукской центральной районной больницы.

«Все находятся в реанимации в тяжелом состоянии», — заявили в пресс-службе.

В региональном главке МЧС сообщили, что женщина 1992 года рождения и пятеро детей были госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом. Площадь пожара в жилом доме составила 10 кв. м. До прибытия пожарных все шестеро эвакуировались самостоятельно.

В областном правительстве сообщили, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Кроме того, он заявил о необходимости разобраться в причинах произошедшего и оценить условия, в которых проживала многодетная семья, в том числе с точки пожарной безопасности.