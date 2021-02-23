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В Новосибирске в пожаре погибли два ребенка

На месте пожара в частном доме в Кировском районе Новосибирска найдены останки двух детей, сообщили РБК в пресс-службе СУ СКР России по Новосибирской области.

«На данный момент момент мы обнаружили останки двух детей. Поиски третьего продолжаются», — сказали в ведомстве.

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На сайте регионального МЧС указано, что инцидент произошел на ул. Ольховская. После начала пожара хозяева дома и их старший сын эвакуировались. Родители сказали, что в доме оставались еще трое детей.

В Следственном комитете указывают, что в доме, по словам родителей, оставались двое мальчиков 2008 и 2016 годов рождения, а также девочка 2019 года рождения. Сыну, которому удалось спастись — 16 лет. Следователи возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

По данным МЧС, к моменту их прибытия горело два частных дома: в двухэтажном здании горел второй этаж и обрушилась крыша, а одноэтажный горел по всей площади, в нем обрушилась кровля и перекрытия. Оба дома — бревенчатые. Между зданиями также горела надворная постройка, площадь которой составила 100 кв.м.

Пожар тушили 45 человек и 14 единиц техники. В МЧС сказали, что работу осложняла плотная застройка, деревянные конструкции и отсутствие пожарных разрывов между строениями. Специалистам пришлось перекрыть газ и отключить от электроснабжения ближайшие улицы.

К 13:22 пожар удалось локализовать, передал сайт Vn.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Новосибирской области.

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