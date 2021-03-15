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Билли Айлиш получила «Грэмми» за саундтрек к фильму о Бонде

Американская певица и автор песен Билли Айлиш завоевала премию «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за композицию No time to die, ставшую саундтреком к последнему фильму об агенте британской разведки Джеймсе Бонде. Об этом сообщается на сайте музыкальной премии.

Билли Айлиш разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом.

Айлиш и О'Коннелл обошли таких номинантов, как Tейлор Свифт, номинированную за трек к мюзиклу «Кошки», британскую певицу Синтию Эриво с песней к фильму «Гарриет», композиторов Кристен Андерсон-Лопес, Роберта Лопес и других.

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Песня No time to die была написана для одноименного фильма о Джеймсе Бонде. Картина должна выйти в октябре 2021 года после многочисленных задержек, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

В прошлом году Айлиш была номинирована на премию «Грэмми» в шести категориях и победила в пяти из них. Артистке удалось взять награды во всех наиболее престижных номинациях, неформально называемых «Большая четверка», куда входят «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» и «Запись года». Также она получила статуэтку в номинации «Лучший вокальный поп-альбом».

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