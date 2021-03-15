Билли Айлиш получила «Грэмми» за саундтрек к фильму о Бонде

Американская певица и автор песен Билли Айлиш завоевала премию «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за композицию No time to die, ставшую саундтреком к последнему фильму об агенте британской разведки Джеймсе Бонде. Об этом сообщается на сайте музыкальной премии.

Билли Айлиш разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом.

Айлиш и О'Коннелл обошли таких номинантов, как Tейлор Свифт, номинированную за трек к мюзиклу «Кошки», британскую певицу Синтию Эриво с песней к фильму «Гарриет», композиторов Кристен Андерсон-Лопес, Роберта Лопес и других.

Песня No time to die была написана для одноименного фильма о Джеймсе Бонде. Картина должна выйти в октябре 2021 года после многочисленных задержек, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.