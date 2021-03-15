Диджей из Казахстана получил «Грэмми» за лучший ремикс года

Двадцатилетний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, завоевал премию «Грэмми» за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN. Церемония награждения прошла онлайн в YouTube-канале музыкальной премии.

Зейкенов родился в 2000 году в казахстанском городе Аксу. Во время учебы в Железнодорожном колледже он начал работать на железнодорожной станции, и в то же время продолжал заниматься ремиксами.

Созданный Зейкеновым ремикс на композицию Roses собрал в YouTube миллионы просмотров, вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и возглавил в мае британский хит-парад.

Изначально церемонию вручения «Грэмми» планировалось провести 31 января, но затем ее перенесли на 14 марта из-за сложной ситуации с пандемией COVID-19 в Калифорнии, где традиционно проходит мероприятие.