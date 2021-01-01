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Российского дирижера Максима Емельянычева номинировали на «Грэмми»

Максим Емельянычев
Максим Емельянычев (Фото: maxim.emelyanychev / Facebook)

Российский дирижер Максим Емельянычев попал в номинацию музыкальной премии «Грэмми-2021». Список номинантов опубликован на сайте премии.

Емельянычев номинирован в категории «Лучшая оперная запись» в составе коллектива Il Pomo D'Oro за оперу Генделя «Агриппина». Вместе с россиянином номинированы американская оперная певица Джойс Дидонато и продюсер коллектива Дэниел Залай.

Бейонсе стала лидером по числу номинаций на Grammy
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Ансамбль Il Pomo D'Oro существует с 2012 года. Емельянычев является его главным дирижером с 2016-го. В прошлом году он также стал главным дирижером Шотландского камерного оркестра.

Для Емельянычева это уже вторая номинация на «Грэмми» за его карьеру, первый раз он был номинирован в 2017 году в категории «Лучший классический сольный альбом».

Емельянычев родился в Дзержинске в 1988 году в семье профессиональных музыкантов. Музыкальное образование получил в Нижнем Новгороде, в Нижегородском хоровом училище и Государственном музыкальном училище им. Балакирева. С 2006 года он занимается в классе дирижирования Геннадия Рождественского в Московской консерватории им. П.И. Чайковского.

Является лауреатом различных конкурсов и фестивалей: был награжден «Золотой маской», премией International Opera Awards.

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Американская певица Бейонсе попала сразу в восемь номинаций на самую престижную музыкальную премию «Грэмми» 2021 года. Она будет бороться за победу в номинациях «Песня года», «Лучшее R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-композиция», «Лучшее музыкальное видео», «Лучший музыкальный фильм» и «Запись года».

«Грэмми» номинация
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
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