Российского дирижера Максима Емельянычева номинировали на «Грэмми»

Максим Емельянычев (Фото: maxim.emelyanychev / Facebook)

Российский дирижер Максим Емельянычев попал в номинацию музыкальной премии «Грэмми-2021». Список номинантов опубликован на сайте премии.

Емельянычев номинирован в категории «Лучшая оперная запись» в составе коллектива Il Pomo D'Oro за оперу Генделя «Агриппина». Вместе с россиянином номинированы американская оперная певица Джойс Дидонато и продюсер коллектива Дэниел Залай.

Ансамбль Il Pomo D'Oro существует с 2012 года. Емельянычев является его главным дирижером с 2016-го. В прошлом году он также стал главным дирижером Шотландского камерного оркестра.

Для Емельянычева это уже вторая номинация на «Грэмми» за его карьеру, первый раз он был номинирован в 2017 году в категории «Лучший классический сольный альбом».