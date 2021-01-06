Церемонию вручения «Грэмми» перенесли из-за COVID-19

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США, которая вручает музыкальные премии «Грэмми», перенесла церемонию, намеченную на конец января, из-за тяжелой эпидемической ситуации в штате Калифорния. Об этом со ссылкой на источники сообщают издания Rolling Stones и Variety.

Изначально 63-ю церемонию вручения «Грэмми» планировалось провести 31 января, но из-за сложной ситуации с коронавирусом COVID-19 в Калифорнии принято решение перенести ее на более поздний срок. Пока точная дата не называется, но, по сведениям Rolling Stones и Variety, организаторы приняли решение перенести ее как минимум на месяц. Известно лишь, что церемонию планируется провести в марте.

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