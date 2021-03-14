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Неверов оценил идею Зюганова о налоге на «подозрительно богатых»

«Налог на богатых» в России уже есть, а кроме того, налоги в стране достаточно хорошо собираются, заявил глава думской фракции «Единой России» Сергей Неверов. Его слова передает «РИА Новости».

Так Неверов прокомментировал заявление лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. Ранее Зюганов предложил ввести в России повышенный налог для «подозрительно богатых» в ответ на сообщения о том, что Минтруд планирует перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям со слишком существенным по российским меркам имуществом.

«У нас сегодня принят налог на богатых. Вы знаете, что свыше 5 млн (в год) ставка подоходного налога выше», — сказал Неверов.

Зюганов предложил ввести налог для «подозрительно богатых»
Политика
Геннадий Зюганов

По его словам, «налоги сегодня достаточно хорошо собираемы». Он также добавил, что сейчас нужно стремиться к тому, чтобы бедность снижалась.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил «РИА Новости», что предложение Зюганова можно рассматривать лишь как приглашение к политическому диалогу, но не как действия депутата Госдумы, обдуманно предлагающего изменить Налоговый кодекс.

Рязанский отметил, что новые налоги в нынешней ситуации должны вводиться крайне аккуратно. Он также напомнил, что в России уже есть налог на сверхдоходы, и общество поддержало его введение.

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Ранее Минтруд предложил перестать платить детские пособия тем семьям, которые официально зарабатывают мало, но владеют, например, новыми джипами или тремя машинами. Помимо этого, ведомство планирует ограничить помощь семьям, которые не работают без уважительной причины. Это позволит сделать помощь малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет более адресной и эффективной, полагают чиновники.

Геннадий Зюганов Сергей Неверов налоги
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Зюганов предложил ввести налог для «подозрительно богатых»
Политика
СМИ узнали о плане ограничить детские пособия «подозрительно бедным»
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