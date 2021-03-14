Неверов оценил идею Зюганова о налоге на «подозрительно богатых»

«Налог на богатых» в России уже есть, а кроме того, налоги в стране достаточно хорошо собираются, заявил глава думской фракции «Единой России» Сергей Неверов. Его слова передает «РИА Новости».

Так Неверов прокомментировал заявление лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. Ранее Зюганов предложил ввести в России повышенный налог для «подозрительно богатых» в ответ на сообщения о том, что Минтруд планирует перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям со слишком существенным по российским меркам имуществом.

«У нас сегодня принят налог на богатых. Вы знаете, что свыше 5 млн (в год) ставка подоходного налога выше», — сказал Неверов.

По его словам, «налоги сегодня достаточно хорошо собираемы». Он также добавил, что сейчас нужно стремиться к тому, чтобы бедность снижалась.