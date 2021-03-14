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Зюганов предложил ввести налог для «подозрительно богатых»

Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов (Фото: АГН «Москва»)

В России стоит ввести повышенный налог для «подозрительно богатых», считает лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Минтруд предложил перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям со слишком существенным по российским меркам имуществом.

«По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи «подозрительно бедным семьям». Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых», — написал Зюганов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российским властям также следует ратифицировать 20 ст. Конвенции ООН по противодействию коррупции. По словам политика, она устанавливает «требование соответствия доходов и расходов бюрократического сословия».

Данная конвенция была принята ООН в 2003 году. Статья 20 позволяет вводить законодательные меры против «незаконного обогащения». Речь идет о случаях, когда публичное должностное лицо не может объяснить, каким образом его активы заметно выросли и превысили законный доход.

Минтруд при назначении детских выплат учтет недвижимость и вклады
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Фото:Максим Богодвид / РИА новости

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Минтруд предложил перестать платить детские пособия тем семьям, которые официально зарабатывают мало, но владеют, например, новыми джипами или тремя машинами. Кроме того, ведомство планирует ограничить помощь семьям, которые не работают без уважительной причины. По мнению чиновников, это позволит сделать помощь малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет более адресной и эффективной.

Сейчас, чтобы семья могла получать выплаты от государства, ее белые доходы должны быть ниже установленной в субъекте черты бедности.

КПРФ Геннадий Зюганов налоги богатые
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