Зюганов предложил ввести налог для «подозрительно богатых»

Геннадий Зюганов (Фото: АГН «Москва»)

В России стоит ввести повышенный налог для «подозрительно богатых», считает лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Минтруд предложил перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям со слишком существенным по российским меркам имуществом.

«По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи «подозрительно бедным семьям». Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых», — написал Зюганов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российским властям также следует ратифицировать 20 ст. Конвенции ООН по противодействию коррупции. По словам политика, она устанавливает «требование соответствия доходов и расходов бюрократического сословия».

Данная конвенция была принята ООН в 2003 году. Статья 20 позволяет вводить законодательные меры против «незаконного обогащения». Речь идет о случаях, когда публичное должностное лицо не может объяснить, каким образом его активы заметно выросли и превысили законный доход.