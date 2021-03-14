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СМИ узнали о планах Volkswagen сократить до 5 тыс. рабочих мест

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен до 2023 года сократить до 5 тыс. рабочих мест в рамках программы снижения расходов. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Handelsblatt.

По информации издания, в декабре совет директоров утвердил план, согласно которому концерн сократит производственные затраты на 5 процентных пунктов. В первую очередь достичь этого показателя планируется за счет кадровых решений.

Речь идет о возможности досрочно выйти на пенсию для ряда категорий сотрудников. В компании решили предложить сотрудникам 1964 года рождения перейти на частичную занятость, а затем уйти на пенсию раньше наступления пенсионного возраста (в Германии пенсионный возраст составляет 65 лет для женщин и для мужчин). При этом компания увеличит таким сотрудникам пенсионные выплаты. Программа частичной занятости может длиться до шести лет. Руководство Volkswagen полагает, что такой опцией воспользуются около 3 тыс. сотрудников.

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Помимо этого, сотрудники 1961 и 1962 годов рождения могут перестать работать уже в этом году. Им предложат трудоустройство в качестве частично занятых специалистов с сохранением 75% от заработной платы в течение 2,5 лет. После этого они смогут окончательной уйти на пенсию. Таким предложением могут воспользоваться еще до 1 тыс. сотрудников, считают в Volkswagen.

Кроме того, вакантные должности, на которые долгое время не нанимали новых сотрудников, предлагается окончательно исключить из кадрового плана. По данным Volkswagen, в концерне насчитывается 5 тыс. вакантных должностей.

В 2019 году Volkswagen также сообщал, что до 2023 года планирует сократить от 5 тыс. до 7 тыс. сотрудников в рамках программы оптимизации затрат и цифровизации рабочего процесса. При этом руководство компании уверяло, что исключает увольнения по сокращению штатов. Вместо этого рабочие места, которые будут освобождаться по возрастным или еще каким-либо причинам, исключат из штатного расписания.

Volkswagen Group, один из крупнейших мировых автопроизводителей, выпускает автомобили под брендами Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Scania, Lamborghini и Bentley.

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