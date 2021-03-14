СМИ узнали о планах Volkswagen сократить до 5 тыс. рабочих мест

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен до 2023 года сократить до 5 тыс. рабочих мест в рамках программы снижения расходов. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Handelsblatt.

По информации издания, в декабре совет директоров утвердил план, согласно которому концерн сократит производственные затраты на 5 процентных пунктов. В первую очередь достичь этого показателя планируется за счет кадровых решений.

Речь идет о возможности досрочно выйти на пенсию для ряда категорий сотрудников. В компании решили предложить сотрудникам 1964 года рождения перейти на частичную занятость, а затем уйти на пенсию раньше наступления пенсионного возраста (в Германии пенсионный возраст составляет 65 лет для женщин и для мужчин). При этом компания увеличит таким сотрудникам пенсионные выплаты. Программа частичной занятости может длиться до шести лет. Руководство Volkswagen полагает, что такой опцией воспользуются около 3 тыс. сотрудников.

Помимо этого, сотрудники 1961 и 1962 годов рождения могут перестать работать уже в этом году. Им предложат трудоустройство в качестве частично занятых специалистов с сохранением 75% от заработной платы в течение 2,5 лет. После этого они смогут окончательной уйти на пенсию. Таким предложением могут воспользоваться еще до 1 тыс. сотрудников, считают в Volkswagen.