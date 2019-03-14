Volkswagen в ближайшие пять лет сократит до 7000 сотрудников

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,40 -0,24 EUR Бирж. 74,10 0,05 Brent 67,28 0,42% USD Нал. 66,08 65,03 EUR Нал. 74,79 73,60 USD ЦБ 65,59 -0,18 EUR ЦБ 74,02 -0,04 EUR/USD 1,1330 0,0040 BTC/USD Бирж. 3 951,40 -2,67 IMOEX 2 470,61 0,10% RTSI 1 189,14 0,49% DJIA 25 702,89 0,58% Nasdaq 7 643,41 0,69%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+20,91%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+20,91%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 65,59 (-0,18) Quote, 13 мар, 13:16
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 74,02 (-0,04) Quote, 13 мар, 13:16
СМИ узнали о планах Пентагона испытать ракету сразу после выхода из ДРСМД Политика, 02:25 В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой Технологии и медиа, 01:59 Volkswagen в ближайшие пять лет сократит до 7000 сотрудников Бизнес, 01:33 NASA допустило смену ракеты для программы повторной высадки на Луну Технологии и медиа, 01:11 «Ливерпуль» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов Спорт, 01:02 Трамп ответил на сообщения о появлении двойника Меланьи Политика, 01:01 Саакашвили пообещал помочь народу Украины «отстоять награбленное» Политика, 00:25 Volkswagen заявила о планах поставлять двигатели из Калуги по всему миру Бизнес, 00:10 Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд РБК и Philips, 00:01 Задержанного за нарушение границы нашли мертвым в здании ФСБ в Абхазии Общество, 13 мар, 23:46 Чайка поручил проверить сообщения о двойной плате за вывоз мусора Общество, 13 мар, 23:20 Палата общин попросила кабинет Мэй не выходить из ЕС без сделки Политика, 13 мар, 23:09 Лига чемпионов по футболу. «Бавария» — «Ливерпуль». Онлайн Спорт, 13 мар, 23:00 Собчак опровергла сообщения о своем выдвижении на выборах в Петербурге Политика, 13 мар, 22:29
Бизнес ,  
0 
Volkswagen в ближайшие пять лет сократит до 7000 сотрудников

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует до 2023 года сократить от 5000 до 7000 сотрудников в рамках программы оптимизации затрат и цифровизации рабочего процесса. Об этом говорится в заявлении компании.

Помимо этого, автопроизводитель может отказаться от найма новых сотрудников взамен выходящих на пенсию. Кроме того, компания рассматривает возможность принятия на работу до 2000 специалистов в подразделение по техническому развитию бренда. Предполагается, что работники этого подразделения займутся разработкой архитектуры аппаратных средств и программного обеспечения.

«Что касается остальных мер, Volkswagen предоставит своим сотрудникам гарантию безопасности работы как минимум до 2025 года», — отметили в компании.

Программа оптимизации подразумевает увеличение прибыли Volkswagen с 2023 года на €5,9 млрд ежегодно. По итогам 2018 года чистая прибыль концерна увеличилась на 6,1% до 12,15 млрд. Выручка группы выросла на 2,7% до 235,85€ млрд.

Volkswagen Group является одним из крупнейших мировых автопроизводителей и выпускает автомобили под брендами Volkswagen, Audi, Seat, Skoda,Porsche, Scania, Lamborghini и Bentley. В России действует автосборочное предприятие концерна, расположенное в Калуге. Глава компании в России Маркус Озегович заявил о планах концерна поставлять двигатели из Калуги по всему миру.
Немецкий автопроизводитель может локализовать на предприятии производство турбодвигателей 1,4 Tsi. Объем необходимых инвестиций в компании оценили в 40 млрд рублей.





 

Теги: Volkswagen, автоконцерн, сокращение персонала
Материалы по теме
Volkswagen заявил о проблемах с покупкой доли в группе ГАЗ из-за санкций
Бизнес
Volkswagen объявила об отзыве 4,5 тыс. автомобилей Audi в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter