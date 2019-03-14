Volkswagen в ближайшие пять лет сократит до 7000 сотрудников

Volkswagen в ближайшие пять лет сократит до 7000 сотрудников

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует до 2023 года сократить от 5000 до 7000 сотрудников в рамках программы оптимизации затрат и цифровизации рабочего процесса. Об этом говорится в заявлении компании.

Помимо этого, автопроизводитель может отказаться от найма новых сотрудников взамен выходящих на пенсию. Кроме того, компания рассматривает возможность принятия на работу до 2000 специалистов в подразделение по техническому развитию бренда. Предполагается, что работники этого подразделения займутся разработкой архитектуры аппаратных средств и программного обеспечения.

«Что касается остальных мер, Volkswagen предоставит своим сотрудникам гарантию безопасности работы как минимум до 2025 года», — отметили в компании.

Программа оптимизации подразумевает увеличение прибыли Volkswagen с 2023 года на €5,9 млрд ежегодно. По итогам 2018 года чистая прибыль концерна увеличилась на 6,1% до 12,15 млрд. Выручка группы выросла на 2,7% до 235,85€ млрд.

Volkswagen Group является одним из крупнейших мировых автопроизводителей и выпускает автомобили под брендами Volkswagen, Audi, Seat, Skoda,Porsche, Scania, Lamborghini и Bentley. В России действует автосборочное предприятие концерна, расположенное в Калуге. Глава компании в России Маркус Озегович заявил о планах концерна поставлять двигатели из Калуги по всему миру.

Немецкий автопроизводитель может локализовать на предприятии производство турбодвигателей 1,4 Tsi. Объем необходимых инвестиций в компании оценили в 40 млрд рублей.











