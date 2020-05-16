Профсоюз сообщил о сокращениях на российском заводе Volkswagen

Желающих покинуть предприятие за шесть окладов оказалось так много, что пришлось создавать специальную комиссию

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Профсоюз АСМ на российском заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге сообщил о сокращении сотрудников в связи с упавшим спросом на автомобили из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на странице профсоюза в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении указывается, что сотрудникам предлагается расторгнуть трудовой договор за 6 окладов. При этом увольняемым работникам разрешено не возвращать субсидию на приобретение автомобиля или недвижимости.

В профсоюзе указали, что согласившихся уволиться за шесть окладов оказалось больше, чем предполагала программа сокращений. В результате на заводе пришлось создавать специальную комиссию, которая решает, кому одобрить увольнение, а кому отказать. Помимо этого людям, которых решат увольнять после 18 мая будут выплачивать уже не шесть, а пять окладов.

В Министерстве экономики Калужской области агентству «РИА Новости» сообщили, что не получали официальных уведомлений от Volkswagen о сокращениях сотрудников.

РБК направил запрос представителю Volkswagen.

В начале апреля «Фольксваген Груп Рус» сообщила о простое завода в Нижнем Новгороде. Объяснялась приостановка производства нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов.