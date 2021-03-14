Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Свердловской области

Фото: МВД РФ

В Свердловской области пять человек погибли в результате ДТП, среди них двое детей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла на 48-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень. Водитель автомобиля Kia не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем Volvo. Водитель и четыре пассажира Kia скончались от травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Два погибших пассажира — дети, находились на заднем сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности.

«Следственно-оперативная группа полиции проводит процессуальные действия на месте трагедии, личности погибших устанавливаются. Сотрудники МЧС для предотвращения последующего возгорания автомобилей отключили аккумуляторные батареи», — говорится в сообщении.

Движение на участке затруднено в обоих направлениях, автомобилистов отправляют в объезд по новому направлению автодороги Екатеринбург — Тюмень.