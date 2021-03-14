В Крыму начали проверку после гибели человека в ДТП с сотрудником МВД

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России по Республике Крым начал процессуальную проверку из-за ДТП с участием сотрудника МВД на трассе Красноперекопск — Симферополь, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, полицейский за рулем Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Peugeot и ЗАЗ. 36-летний водитель ЗАЗ погиб на месте. Его супруга и водители Peugeot и Mazda находятся в больнице. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным агентства «Крыминформ» погибший водитель — православный священник из села Ковыльное.

В региональных управлениях СК и МВД отказались уточнить, был ли погибший священнослужителем.