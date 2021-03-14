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В Крыму начали проверку после гибели человека в ДТП с сотрудником МВД

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России по Республике Крым начал процессуальную проверку из-за ДТП с участием сотрудника МВД на трассе Красноперекопск — Симферополь, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, полицейский за рулем Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Peugeot и ЗАЗ. 36-летний водитель ЗАЗ погиб на месте. Его супруга и водители Peugeot и Mazda находятся в больнице. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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По данным агентства «Крыминформ» погибший водитель — православный священник из села Ковыльное.

В региональных управлениях СК и МВД отказались уточнить, был ли погибший священнослужителем.

Доследственную проверку взяли на контроль прокуратура и МВД. В МВД заявили, что в случае подтверждения вины сотрудника полиции он будет уволен и привлечен к ответственности в соответствии с законом.

В начале февраля в Крыму произошло ДТП, в котором погибли трое сотрудников полиции. 2 февраля на трассе Кировское — Приветное водитель автомобиля Skoda Fabia при объезде препятствия выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение с полицейским «ВАЗом», в котором находились пять человек, в том числе четверо сотрудников полиции. «ВАЗ» принадлежал конвойной службе. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

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