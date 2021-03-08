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Семь человек погибли в ДТП с грузовиком под Самарой

В Самарской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате чего погибли семь человек. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Согласно сообщению, грузовик Isuzu и автомобиль Volkswagen столкнулись около 06:00 (05:00 мск) 8 марта на 8 км автодороги «Самара-Тольятти» в районе населенного пункта Курумоч.

«В результате ДТП погибли семь человек», — уточнили в прокуратуре.

Местный портал 63.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Самарской области передал, что по предварительной информации, в результате ДТП погибли пять мужчин и две женщины в легковом автомобиле. В главке добавили, что водитель грузового автомобиля не пострадал.

В связи с происшествием прокуратура начала проводить доследственную проверку, по итогу которой будет решен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

ДТП погибшие Самара грузовик
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