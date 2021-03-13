Автомобиль разорвало надвое в ДТП в Зеленограде

Автомобиль разорвало надвое при ДТП в Зеленограде, погиб один человек. Об этом сообщает дептранс Москвы в Telegram.

ДТП произошло около 14:30 на Проектируемом проезде № 684 в районе д. 19, стр. 40А по ул. Алабушевская.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что водитель легковой иномарки столкнулся с мачтой городского освещения, машина получила сильные механические повреждения.

«Транспортное средство разорвало надвое. Водитель автомобиля погиб, пассажир госпитализирован с травмами», — уточнили в столичном дептрансе.