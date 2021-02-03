Трое полицейских погибли в ДТП с конвойной машиной в Крыму

В Крыму трое полицейских погибли в результате ДТП с участием автомобиля конвойной службы, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным пресс-службы МВД по региону, вечером 2 февраля на трассе Кировское — Приветное водитель автомобиля Skoda Fabia при объезде препятствия выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение с полицейским «ВАЗ», в котором находились пять человек, в том числе четверо сотрудников полиции.

По предварительным данным, трое сотрудников полиции умерли на месте происшествия, еще один полицейский и гражданин пострадали и были госпитализированы. Водитель и пассажир иномарки также получили травмы.

По данным СК, в служебном автомобиле «Лада Приора» вместе с полицейскими находился подследственный, они направлялись из Кировского района в Симферополь в следственный изолятор.