Украинские пограничники задержали россиянина и белоруса

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Госпогранслужба Украины задержала двух граждан России и Белоруссии, которые незаконно пересекли границу страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вчера пограничники Луцкого отряда (Волынская область, Западная Украина) задержали двух мужчин, которые незаконным образом попали на территорию Украины из Белоруссии», — говорится в сообщении.

Несмотря на то что у задержанных имелись при себе документы, границу они пытались пересечь незаконно. Попав на территорию Украины, они планировали отправиться далее в страны ЕС, рассказали в ведомстве. Их доставили в пограничное подразделение для принятия решения о привлечении к ответственности за административное правонарушение по статье о незаконном пересечении границы Украины.

В декабре на границе России и Украины произошел инцидент со стрельбой. По данным Следственного комитета, трое вооруженных человек пытались незаконно проникнуть на территорию России. В результате перестрелки погиб один из нарушителей.