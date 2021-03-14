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Власти Казахстана назвали имена погибших при крушении военного самолета

Фото: Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости
Фото: Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости

Комитет национальной безопасности Казахстана опубликовал имена и должности четырех погибших при крушении военного самолета Ан-36 возле Алма-Аты.

«Комитет <...> глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга», — отмечается в сообщении.

Все погибшие служили в военной авиации республики. Среди них:

  • майор, штурман авиационного отдела Барлыкбаев Габит Есимдеевич;
  • капитан, бортовой техник летной группы Баймуратов Досжан Галымбекович;
  • старший лейтенант, штурман экипажа летной группы Сагимбаев Мухтар Кажимуканович;
  • сержант, старший бортовой механик летной группы Васильков Евгений Борисович.

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Самолет упал возле аэропорта Алма-Аты 13 марта. Он летел из Нур-Султана и пытался совершить аварийную посадку. После крушения Ан-36 загорелся. Всего на борту было шесть человек, двоих выживших госпитализировали. Они перенесли операцию и остаются в тяжелом состоянии.

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