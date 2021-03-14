Общество , 14 мар, 11:23
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Власти Казахстана назвали имена погибших при крушении военного самолета
Комитет национальной безопасности Казахстана опубликовал имена и должности четырех погибших при крушении военного самолета Ан-36 возле Алма-Аты.
«Комитет <...> глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга», — отмечается в сообщении.
Все погибшие служили в военной авиации республики. Среди них:
- майор, штурман авиационного отдела Барлыкбаев Габит Есимдеевич;
- капитан, бортовой техник летной группы Баймуратов Досжан Галымбекович;
- старший лейтенант, штурман экипажа летной группы Сагимбаев Мухтар Кажимуканович;
- сержант, старший бортовой механик летной группы Васильков Евгений Борисович.