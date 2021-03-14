Пострадавшие при крушении Ан-26 в Алма-Ате остаются в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в результате крушении военного самолета Ан-26 в Алма-Аты находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья города.

В ведомстве сообщили, что пострадавших прооперировали. В настоящее время они находятся в реанимации. «Текущее состояние оценивается как стабильно тяжелое», — уточнили в управлении.

В субботу, 13 марта, военный самолет Ан-26, выполнявший рейс Нур-Султан — Алма-Ата, перестали замечать радары. Позднее в МЧС сообщили, что воздушное судно совершило аварийную посадку в районе аэропорта Алма-Аты. Всего на борту находились шесть человек, из них четверо погибли, а двоих пострадавших доставили в ближайшую больницу Илийского района.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал установить причины авиакатастрофы, а также выразил соболезнования семьям погибших. Соболезнования родным и близким погибших также выразил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.