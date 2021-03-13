Лента новостей

Курс доллара на 13 марта USD ЦБ: 73,51 (+0,01)

Курс евро на 13 марта EUR ЦБ: 87,8 (+0,04)

«Спартак» поздравил «агентов Ломика и Пантелеева» с голами в ворота ЦСКА

СМИ узнали об отказе федерации перенести ЧМ по стрельбе из России

Бастрыкин создал центр для связи с гражданами

Bloomberg узнал о конфликте в ЕС из-за «воинственного подхода» к России

Токаев выразил соболезнования в связи с падением Ан-26 под Алма-Атой

Сжигание «замка» на Масленицу в Никола-Ленивце. Прямая трансляция

ОКР не увидел риска «острых дискуссий» из-за новой песни

Врачи сообщили о состоянии пострадавших при крушении Ан-26 под Алма-Атой

Технологии, материалы и перфекционизм: что делает Bentley особенным

Лукашенко не увидел ничего нового в кадрах «Золотого дна»

Лукашенко предложил «не париться» из-за отказа МОК признать его сына

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче с двумя удалениями

МВД сообщило о задержании «около 200» человек на форуме оппозиции

МЧС сообщило о погибших в авиакатастрофе под Алма-Атой