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Лента новостей
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USD ЦБ: 73,51
(+0,01)
Инвестиции, 12 мар, 13:15
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 87,8
(+0,04)
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СМИ узнали об отказе федерации перенести ЧМ по стрельбе из России
Спорт, 17:50
Бастрыкин создал центр для связи с гражданами
Общество, 17:43
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Bloomberg узнал о конфликте в ЕС из-за «воинственного подхода» к России
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Токаев выразил соболезнования в связи с падением Ан-26 под Алма-Атой
Общество, 17:09
Сжигание «замка» на Масленицу в Никола-Ленивце. Прямая трансляция
Общество, 17:06
ОКР не увидел риска «острых дискуссий» из-за новой песни
Спорт, 16:38
Врачи сообщили о состоянии пострадавших при крушении Ан-26 под Алма-Атой
Общество, 16:33
Технологии, материалы и перфекционизм: что делает Bentley особенным
РБК Cтиль и Bentley, 16:33
Лукашенко не увидел ничего нового в кадрах «Золотого дна»
Политика, 16:31
Лукашенко предложил «не париться» из-за отказа МОК признать его сына
Спорт, 16:20
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче с двумя удалениями
Спорт, 16:11
МВД сообщило о задержании «около 200» человек на форуме оппозиции
Политика, 16:06
МЧС сообщило о погибших в авиакатастрофе под Алма-Атой
Общество, 15:51
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
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13 мар, 17:06
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Сжигание «замка» на Масленицу в Никола-Ленивце. Прямая трансляция
В арт-парке «Никола-Ленивец», как ожидается, по случаю Масленицы сожгут 24-метровый арт-объект из лозы, похожий на замок. РБК ведет прямую трансляцию
Масленица
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