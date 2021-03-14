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В Гонконге два человека умерли после прививки от коронавируса

Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

В Гонконге после прививки от COVID-19 умерли два человека, оба страдали хроническими заболеваниями. Об этом сообщил местный департамент здравоохранения.

Скончался 67-летний мужчина, которого 11 марта положили в больницу Kwong Wah. Департамент отмечал, что он потерял сознание в метро и был госпитализирован в критическом состоянии с диагнозом «острый коронарный синдром» (обострение ишемической болезни сердца). Мужчина страдал диабетом, высоким кровяным давлением и гиперлипидемией. В марте ему сделали прививку от коронавируса препаратом Kexingxin в частной клинике.

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Второй умерший — 80-летний мужчина, причиной смерти стала ишемическая болезнь кишечника. Как передавал департамент, пациента госпитализировали 6 марта с диагнозом «острый коронарный синдром». Он получил вакцину от коронавируса 1 марта. Мужчина страдал диабетом, атеросклерозом сонных артерий, высоким кровяным давлением и перенес инсульт.

Кроме того, 14 марта в Гонконге госпитализировали в критическом состоянии 63-летнего мужчину с предварительным диагнозом «острый инсульт». Он прививался вакциной CoronaVac за четыре дня до госпитализации. Пациент страдает фибрилляцией предсердий, застойной сердечной недостаточностью, полицитемией и алкогольным ожирением печени.

Ранее в литовском городе Паневежис после прививки от коронавируса умерла пожилая женщина 1941 года рождения. Ей стало плохо через 15 минут после введения вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, женщина жаловалась на нехватку воздуха. Врачи не связывают смерть с прививкой. У женщины были проблемы со здоровьем, в том числе ранее ей был вживлен кардиостимулятор.

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Источник: JHU
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