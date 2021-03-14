В центральной Японии лыжники попали под лавину

В японской префектуре Нагано около города Мацумото сошла лавина, она накрыла несколько лыжников. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Инцидент произошел на одном из склонов горы Норикура, которую используют любители зимних видов спорта. Как передает Nikkei со ссылкой на местное пожарное управление, в районе ЧП оказались пять или шесть лыжников. NHK со ссылкой на полицию отмечает, что одного из них нашли живым, без сознания.

Метеорологическая станция Нагано предупреждала о возможном сходе лавины в этом районе. Опасность возникла из-за сильного снегопада, прошедшего накануне.

В начале февраля лавина сошла в в горах американского штата Юта. Под нее попали восемь человек, погибли четыре лыжника. Выжившие получили легкие травмы. Местные власти также заблаговременно предупреждали об угрозе схода лавин в районе.