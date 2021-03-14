В Бурятии произошло массовое отключение света

В Улан-Удэ и нескольких населенных пунктах на юге Бурятии произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в Facebook.

«Из-за технической неисправности на линии 110 кВ произошло аварийное отключение эл/энергии по южной половине РБ и г. Улан-Удэ», — говорится в сообщении администрации.

В пресс-службе «Россети Сибирь» в Бурятии «Интерфаксу» рассказали, что отключение света идет точечно по региону, так как срабатывает противоаварийная автоматика в электросистеме.

«Это связано с отключением на Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас специалисты работают. Пока часть районов, как в городе, так и в республике работает на остатках электроэнергии», — пояснили в компании.