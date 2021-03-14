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В Бурятии произошло массовое отключение света

В Улан-Удэ и нескольких населенных пунктах на юге Бурятии произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в Facebook.

«Из-за технической неисправности на линии 110 кВ произошло аварийное отключение эл/энергии по южной половине РБ и г. Улан-Удэ», — говорится в сообщении администрации.

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В пресс-службе «Россети Сибирь» в Бурятии «Интерфаксу» рассказали, что отключение света идет точечно по региону, так как срабатывает противоаварийная автоматика в электросистеме.

«Это связано с отключением на Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас специалисты работают. Пока часть районов, как в городе, так и в республике работает на остатках электроэнергии», — пояснили в компании.

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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Baikal Daily о ссылкой на МУП «Управление трамвая» передает, что из-за отключения электроэнергии в городе встали трамваи. На некоторых участках закрыто движение. Позднее в администрации Улан-Уде сообщили, что движение восстановлено. По данным властей, ориентировочно включения света произойдет в течение 2-4 часов.

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В начале января отключение электричества произошло в Иркутской области. Там без света остались более 22 тыс. жителей. Всего электричество перестало поступать в 7,6 тыс. жилых домов и 35 объектов социальной сферы в восьми населенных пунктах. Позднее аварию устранили.

Бурятия отключение электроэнергии Улан-Удэ
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