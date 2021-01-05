В Иркутской области более 20 тыс. человек остались без света

В Иркутской области утром 5 января произошло аварийное отключение электроснабжения, из-за чего без света остались более 20 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Сбой произошел в Иркутском районе в 5:55 по местному времени (0:55 мск). Под отключение попали восемь населенных пунктов: Грановщина, Хомутово, Ширяево, Лыловщина, Горящино, Тайтурка, Московщина, Урик.

Всего электричество прекратило поступать в 7,6 тыс. жилых домов, в которых проживает 22 138 человек, треть из которых — дети. В МЧС отметили, что света лишились 35 социально-значимых объекта.

Сейчас на месте аварии идут восстановительные работы, в которых задействованы шесть человек.