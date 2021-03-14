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Прокуратура Магадана проверит высадившего на мороз школьника водителя

Прокуратура Магаданской области проверит водителя, высадившего из автобуса 13-летнего школьника, который не смог оплатить проезд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Органами прокуратуры области незамедлительно организованы и проводятся проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси, который высадил школьника из автобуса на остановке «Северное сияние» в Магадане», — говорится в сообщении.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В прокуратуре уточнили, что у подростка не оказалось средств на транспортной карте. В результате чего он остался на улице в мороз.

Magadanmedia писало, что ранее внимание на этот инцидент обратил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Он назвал случай вопиющим и потребовал от правоохранительных органов провести соответствующую проверку.

В начале марте в России вступил в силу закон, который вводит запрет на высадку из общественного транспорта детей за безбилетный проезд.Этот
законопроект был разработан Минтрансом. В марте 2020 года тогдашний глава ведомства Евгений Дитрих говорил, что в стране были примеры, когда детей без билета высаживали посреди ночи «где-то за городом, в темноте, в грязь». Дитрих указывал, что законопроект напрямую запрещает такие действия.

проезд прокуратура Магаданская область автобус
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