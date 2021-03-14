Мишустин уволил главу агентства по делам национальностей Мишина

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей ФАДН) Михаила Мишина. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Мишин был назначен на должность заместителя руководителя ФАДН 18 июля 2018. Он является обладателем ордена Суворова, который был ему вручен по указу президента Владимира Путина.

Ранее Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Владимира Белановского. В соответствующем распоряжении правительства говорится, что Белоновский уволился с поста по собственному желанию. Глава Минцифры Максут Шадаев утонил, что его заместитель покинул министерство по семейным обстоятельствам.