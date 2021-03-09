Владимир Белановский ушел с поста замглавы Минцифры

Владимир Белановский (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Владимир Белановский уволился с поста по собственному желанию. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительство, оно опубликовано на официальном сайте правовой информации.

«Освободить Белановского Владимира Валерьевича от занимаемой должности <...> по его просьбе», — говорится в документе от 6 марта.

Белановский был девятым заместителем главы Минцифры. Он проработал в министерстве меньше трех месяцев. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил его заместителем главы Минцифры 29 декабря 2020 года.

Глава Минцифры Максут Шадаев пояснил, что Белановский ушел по семейным обстоятельствам. «За короткое время нашей совместной работы Владимир Валерьевич подтвердил свой высокий профессионализм и способность организовать реализацию крупных инфраструктурных проектов. Очень надеюсь, что и в дальнейшем в другом формате он сможет помогать министерству», — добавил Шадаев, его слова приводит пресс-служба министерства.