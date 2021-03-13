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В Совфеде ответили на слова Кулебы об ограниченном доступе в Крым

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

С российской стороны нет запрета на посещение Крыма как для физических лиц, так и для представителей различных международных организаций. Об этом РБК заявил сенатор Сергей Цеков в ответ на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который потребовал предоставить полный доступ на полуостров.

«Кулеба, который занимает высокий пост министра иностранных дел и должен быть профессиональным человеком, он прекрасно знает, что любое посещение Крыма иностранцами, представителями иностранных государств заканчивается санкциями в отношении них или против предприятий, которые работают на территории Крыма», — отметил Цеков.

По его словам, Россия, в свою очередь, не закрывала доступ на полуостров, чтобы все смогли приехать и посмотреть на реальное положение дел и настроение крымчан своими глазами.

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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подтвердил в разговоре с РБК, что все граждане Украины могут приехать в любую точку России, в том числе в Крым.

«Посещение Крыма в туристических целях, встреча с родственниками — их никто не ограничивает. Это они требуют, чтобы крымчан никуда не пускали, не выдавали им визу в Европу, не могли проводить чемпионат по футболу в составе России», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что въезд должен осуществляться в рамках договоренностей, которые существуют с момента распада Советского Союза.

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Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина и большинство стран мира не признали его результатов, они считают Крым оккупированной территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

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