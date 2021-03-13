В Совфеде ответили на слова Кулебы об ограниченном доступе в Крым

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

С российской стороны нет запрета на посещение Крыма как для физических лиц, так и для представителей различных международных организаций. Об этом РБК заявил сенатор Сергей Цеков в ответ на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который потребовал предоставить полный доступ на полуостров.

«Кулеба, который занимает высокий пост министра иностранных дел и должен быть профессиональным человеком, он прекрасно знает, что любое посещение Крыма иностранцами, представителями иностранных государств заканчивается санкциями в отношении них или против предприятий, которые работают на территории Крыма», — отметил Цеков.

По его словам, Россия, в свою очередь, не закрывала доступ на полуостров, чтобы все смогли приехать и посмотреть на реальное положение дел и настроение крымчан своими глазами.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подтвердил в разговоре с РБК, что все граждане Украины могут приехать в любую точку России, в том числе в Крым.