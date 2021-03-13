У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, в 102 км от села Никольское, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана, в 102 км юго-западнее села Никольского. Угроза цунами не объявлялась», — сообщили в ведомстве со ссылкой на сейсмостанцию «Петропавловск». Очаг залегал на глубине 60 км.

В отдельных районах Камчатки толчки ощущались силой до двух баллов. Сотрудники МЧС обследуют здания Алеутского муниципального округа. По предварительным данным, жертв и разрушений от землетрясения нет.

«Звонки в единую диспетчерскую службу Алеутского муниципального округа, а также других районов Камчатского края от граждан не поступали. Социального напряжения среди населения нет», — добавили в ведомстве.