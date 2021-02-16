На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

На востоке Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил местный филиал единой геофизической службы РАН, передает «РИА Новости».

«Эпицентр находился на глубине 32 километра в 189 километрах юго-западнее поселка Усть-Камчатск Устье-Камчатского района Камчатского края», — уточнила служба.

Региональное ГУ МЧС сообщило, что на территории Камчатки также произошло землетрясение магнитудой 4 с эпицентром на глубине 150 км севернее села Пущино. Его последствия не ощущались в населенных пунктах.

Ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло у Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км в Тихом океане. В населенных пунктах землетрясение было не ощутимо.