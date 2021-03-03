На Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на курильском острове Шикотан, сообщает пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.

«В 08:22 (00:22 мск. — РБК) 3 марта зарегистрировано землетрясение в 108 километрах восточнее села Малокурильское Южно-Курильского района (Шикотан). Магнитуда сейсмособытия составила 6,1», — сообщили в МЧС.

По данным спасателей, очаг залегал на глубине 50 км. Землетрясение ощутили жители Курильского и Южно-Курильского районов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Тревога «Цунами» не объявлялась, уточнили в ведомстве.

Ранее, 21 февраля, произошли землетрясения сразу в четырех российских регионах. Толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в Туве. После этого произошли афтершоки на территории Красноярского края силой до 3 баллов. Незначительные афтершоки были на территории Хакасии. Еще одно землетрясение зафиксировали на Камчатке магнитудой 4,8.