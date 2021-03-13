Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 73,51 (+0,01) Инвестиции, 12 мар, 13:15
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 87,8 (+0,04) Инвестиции, 12 мар, 13:15
На какие импортные товары растет спрос у россиян РБК и Банк «Открытие», 11:49 Актриса разделась на премии «Сезар» в знак протеста Общество, 11:46 В ОКР отреагировали на запрет использовать «Катюшу» на Олимпиаде Спорт, 11:38 В России пятый день подряд выявили менее 10 тыс. новых случаев COVID-19 Общество, 11:34 Умер Стахан Рахимов Общество, 11:30 Что будет с долларом к лету 2021-го: падение ниже ₽70 или снова рост Инвестиции, 11:17 Полиция задержала Яшина и Ройзмана на форуме в Москве Политика, 11:16 Как устроены суперкомпьютеры и что они умеют Индустрия 4.0, 11:00  Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 11:00 В Грузию поступила первая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19 Общество, 10:51 РБК Pro: неудобная ностальгия. Станет ли Dispo новым Instagram Pro, 10:50 Капризов оформил первый хет-трик в НХЛ Спорт, 10:47 Президента Гондураса обвинили в связи с наркобаронами Политика, 10:46 Зачем люди покупают полуфабрикаты РБК и Русский продукт, 10:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России пятый день подряд выявили менее 10 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 9,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост инфицированных не достигает отметки 10 тыс. человек пятый день подряд. Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 4,38 млн
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие шутки в 85 регионах России коронавирус выявили у 9 908 человек, сообщил оперативный штаб. Всего за время пандемии в России выявлено 4 380 525 случаев коронавируса.

Больше всего заболевших выявили в Москве — 1600 человек. На втором месте Санкт-Петербург — 943 человека.

За прошедшие сутки умерли 475 человек с коронавирусом. За это же время выздоровели 12 868 человек.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 марта
Общество

Таким образом в России пятый день подряд выявлено меньше 10 тыс. случаев заражения коронавирусом. Накануне оперштаб сообщил о 9,7 тыс. заразившихся коронавирусом.

На фоне пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни в России упала впервые с 2003 года — до 71,1 лет, следует из мартовской версии правительственного плана по достижению национальных целей. В 2019 году она составляла 73,3. Вернуться к позапрошлогоднему уровню страна сможет только в 2024 году, говорится в документе. Согласно плану, в 2030 году этот показатель должен составить 78 лет.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Как мир борется с ростом цен на еду — Bloomberg Золотые правила частного инвестора на рынке ценных бумаг Назло Бузовой: зачем тиктокеры живут в одном доме и учатся петь Еще по одной: топ-3 акций алкогольных компаний для покупки в 2021 году
Автор
Тамерлан Гаджиев
коронавирус Россия
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 марта
Общество
Открытие парижского «Диснейленда» отложили из-за коронавируса
Общество
ФСИН назвала число привитых от коронавируса заключенных
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter