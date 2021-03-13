В России пятый день подряд выявили менее 10 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 9,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост инфицированных не достигает отметки 10 тыс. человек пятый день подряд. Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 4,38 млн

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие шутки в 85 регионах России коронавирус выявили у 9 908 человек, сообщил оперативный штаб. Всего за время пандемии в России выявлено 4 380 525 случаев коронавируса.

Больше всего заболевших выявили в Москве — 1600 человек. На втором месте Санкт-Петербург — 943 человека.

За прошедшие сутки умерли 475 человек с коронавирусом. За это же время выздоровели 12 868 человек.

Таким образом в России пятый день подряд выявлено меньше 10 тыс. случаев заражения коронавирусом. Накануне оперштаб сообщил о 9,7 тыс. заразившихся коронавирусом.