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Названы лауреаты кинопремии «Сезар»

Фильм «Счастливо оставаться» режиссера Альбера Дюпонтеля получил премию «Сезар» как лучший фильм. В Париже прошла 46-я церемония вручения кинонаград (.pdf). Сам Дюпонтель признан лучшим режиссером.

Его картина также удостоена наград за лучшие декорации, лучший сценарий и лучшую операторская работу. Всего «Счастливо оставаться» был представлен в 12 номинациях.

Вторым по количеству наград стал фильм «Девочки» Себастьена Лифшица. Лента удостоена премий как лучший документальный фильм, а также за лучший звук и лучший монтаж.

Премию за лучшую мужскую роль вручили Сами Буаджила, сыгравшему в фильме «Сын», лучшей актрисой названа Лор Калями из картины «Антуанетта в Севенне».

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Фото:Frazer Harrison / Getty Images

Лучшим актером второго плана стал француз Николя Марье, исполнивший роль в фильме «Счастливо оставаться», лучшей актрисой второго плана — Эмили Декен из фильма «Что мы говорим, что мы делаем».

За лучший режиссерский дебют получил награду фильм «Ты и я» Филиппо Менегетти. Лучшим иностранным фильмом признан «Еще по одной» Томаса Винтерберга.

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В прошлом году лучшим режиссером стал Роман Полански, его наградили за фильм «Офицер и шпион». Однако режиссер отсутствовал на вручении премии «Сезар» из-за обвинений в изнасилованиях, которые были выдвинуты против него еще в 2017 году.

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