Названы лауреаты кинопремии «Сезар»

Фильм «Счастливо оставаться» режиссера Альбера Дюпонтеля получил премию «Сезар» как лучший фильм. В Париже прошла 46-я церемония вручения кинонаград (.pdf). Сам Дюпонтель признан лучшим режиссером.

Его картина также удостоена наград за лучшие декорации, лучший сценарий и лучшую операторская работу. Всего «Счастливо оставаться» был представлен в 12 номинациях.

Вторым по количеству наград стал фильм «Девочки» Себастьена Лифшица. Лента удостоена премий как лучший документальный фильм, а также за лучший звук и лучший монтаж.

Премию за лучшую мужскую роль вручили Сами Буаджила, сыгравшему в фильме «Сын», лучшей актрисой названа Лор Калями из картины «Антуанетта в Севенне».