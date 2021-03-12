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СК начал проверку из-за гибели человека при пожаре в екатеринбургском НИИ

Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

Управление Следственного комитета по Свердловской области организовало доследственную проверку из-за пожара в Екатеринбурге, во время которого погиб человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проводится доследственная проверка по сообщению о пожаре, в результате которого погиб человек», — сообщили в СК.

По данным Следственного комитета, возгорание началось 12 марта на пятом этаже дома № 51 на улице Студенческой. По этому адресу располагается здание Центрального НИИ металлургии и материалов, этот адрес также указан на сайте института. Всего, согласно данным сервиса 2gis, в здании зарегистрировано более 25 различных предприятий.

По информации, опубликованной на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:48 (мск), к 14:37 пожар удалось потушить.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РБК, что на пятом этаже НИИ располагалось коммерческое предприятие. «ЧП произошло в офисе компании «Гамма». Весь пятый этаж, где произошло возгорание, принадлежит не институту, а коммерческой фирме», — отметил Горелых. По его словам, сейчас сотрудники СК вместе с сотрудниками МЧС осматривают место происшествия, выясняя все обстоятельства случившегося.

Правоохранительным органам уже удалось установить личность погибшего. По предварительной версии, надышавшийся дымом мужчина пытался спастись от огня, выпрыгнув в окно, однако упал на твердое дорожное покрытие вместо снега, после чего скончался.

«На арендованном этаже, где произошел пожар, находится 25 различных коммерческих организаций. Сотрудники ОП-1 УМВД по Екатеринбургу сейчас опрашивают эвакуированных людей для установления возможных очевидцев пожара», — добавил Горелых.

Всего к тушению огня привлекались 50 человек личного состава и 15 единиц техники, сообщало МЧС.

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