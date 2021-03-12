СК начал проверку из-за гибели человека при пожаре в екатеринбургском НИИ

Управление Следственного комитета по Свердловской области организовало доследственную проверку из-за пожара в Екатеринбурге, во время которого погиб человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проводится доследственная проверка по сообщению о пожаре, в результате которого погиб человек», — сообщили в СК.

По данным Следственного комитета, возгорание началось 12 марта на пятом этаже дома № 51 на улице Студенческой. По этому адресу располагается здание Центрального НИИ металлургии и материалов, этот адрес также указан на сайте института. Всего, согласно данным сервиса 2gis, в здании зарегистрировано более 25 различных предприятий.

По информации, опубликованной на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:48 (мск), к 14:37 пожар удалось потушить.